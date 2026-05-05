5 мая, 17:57

Navai после ДТП выразил соболезнования в связи с гибелью актрисы из его клипа

Рэпер Navai (настоящее имя — Наваи Бакиров) после ДТП в центре Москвы выразил соболезнования в связи с гибелью актрисы Ксении Добромиловой из его клипа «Девочка-война», которую ранее сегодня насмерть сбил мотоцикл.

«Про девушку из клипа, которая погибла, я знаю. Царствие ей небесное», — сказал музыкант.

Сам Navai после аварии заявил, что не гнал и ехал примерно 60–65 км/ч. По словам музыканта, Ferrari развернуло из-за спортивных колёс. Артист отметил, что автомобиль ему не жалко, главное — что все остались живы.

Напомним, Ксения Добромилова погибла в Москве под колёсами мотоцикла. Блогерша и участница клипа HammAli & Navai «Девочка-война» устроила «фотоохоту» и снимала на Большой Дорогомиловской улице мотоциклы, которые двигались в обе стороны по улице. Но один въехал прямо в неё.

Водителем байка оказался 32-летний Максим З. После столкновения сам байкер вылетел с мотоцикла и пролетел ещё около 50–100 метров. У Максима З. диагностировали ушибы мягких тканей плеча, левой кисти и повреждения связок голеностопа. От госпитализации он отказался. После аварии мужчину задержали на месте полицейские.

Наталья Демьянова
