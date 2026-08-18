Учитель погиб от рук ученика: Сын депутата устроил смертельное ДТП с участием автоинструктора

В Сарапуле 18-летний сын местного депутата попал в смертельное ДТП, жертвой которого стал 50-летний автоинструктор, ранее обучавший его вождению. О самой аварии сообщила Госавтоинспекция Удмуртии.

Сын депутата Удмуртии попал в смертельное ДТП. Видео © VK / Госавтоинспекция Удмуртии

Столкновение произошло 17 августа на нерегулируемом перекрёстке улиц Советской и Достоевского. На опубликованных кадрах видно, как Audi на высокой скорости врезается в Lada Iskra.

По данным РЕН ТВ, За рулём иномарки находился 18-летний Тимур Б., сын местного депутата Сергея Б. Lada управлял 51-летний Андрей Т. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Погибший много лет работал инструктором и считался одним из лучших сотрудников учебного заведения. По информации СМИ, именно Андрей Т. в своё время учил Тимура Б. водить автомобиль.

Ранее в Дагестане пятилетняя девочка погибла в аварии на трассе Дылым — Миатли. По предварительным данным, 33-летний водитель Lada Granta выехал на встречную полосу и столкнулся с Kia Rio. Ребёнок, находившийся в отечественной машине, скончался на месте, ещё четырёх человек, включая одного несовершеннолетнего, госпитализировали.