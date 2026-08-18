Водитель автобуса с туристами уснул и устроил массовое ДТП в Анталье, пострадали 17 человек

Не менее 17 человек получили травмы в аварии с тремя микроавтобусами в турецком городе Манавгат, расположенном в курортной провинции Анталья. Среди пострадавших оказались шестеро отдыхающих из Венгрии и с Украины, сообщил телеканал TRT Haber.

В ДТП с микроавтобусами в Анталье пострадали 17 человек. Фото © X / Nirvana Haber | Son Dakika

По информации канала, всё случилось в понедельник около шести вечера по местному времени (оно совпадает с московским) на трассе Д-400 между Аланьей и Манавгатом. Следствие предполагает, что один из микроавтобусов на ходу протаранил машину, которая стояла перед красным светофором. В итоге в столкновение оказались вовлечены шесть автомобилей.

Туристка с Украины, пострадавшая в этой аварии, рассказала полицейским, что причиной массового ДТП стал заснувший за рулём водитель одного из микроавтобусов.

К месту происшествия быстро приехали кареты скорой помощи, полицейские и жандармы. Туда же прибыл и мэр Манавгата Адиль Караташ. По словам местных властей, всех раненых развезли по больницам, их жизни ничего не угрожает. Отмечается также, что россиян среди участников этой аварии не было. Сейчас полиция разбирается в обстоятельствах случившегося.

Ранее сообщалось, что в центральной части Турции перевернулся пассажирский автобус, ехавший из Стамбула в курортный Кушадасы. Пострадали не менее 31 человека, писало издание Hürriyet. По предварительным данным, водитель не справился с управлением на трассе Кютахья — Афьонкарахисар: автобус врезался в ограждение, съехал с дороги и опрокинулся.