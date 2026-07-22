Автобус с пассажирами перевернулся по пути к морю в Турции: Десятки человек пострадали

В центральной части Турции произошло крупное ДТП с пассажирским автобусом, следовавшим из Стамбула в Кушадасы. По предварительным данным, травмы получили не менее 31 человека. Об этом сообщило издание Hürriyet.

В Турции более 30 человек пострадали при опрокидывании автобуса. Видео © Hürriyet

Авария произошла утром на трассе Кютахья — Афьонкарахисар. Автобус направлялся из Стамбула в курортный город Кушадасы, расположенный на побережье Эгейского моря. По предварительной информации, водитель не справился с управлением. После этого транспортное средство врезалось в дорожное ограждение, съехало с проезжей части и перевернулось.

На место происшествия оперативно прибыли бригады скорой помощи. Всех пострадавших доставили в ближайшие медицинские учреждения. По последним данным, ранения получили не менее 31 человека. Были ли среди них иностранные граждане, пока не сообщается. Причины и все обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее крупная авария произошла в Ростовской области на федеральной трассе Р-280 «Новороссия». Там столкнулись сразу 12 автомобилей. Причиной массового ДТП стал густой дым от горящего пшеничного поля, который резко ухудшил видимость на дороге. На 12-м километре трассы в направлении Ростова-на-Дону в аварию попали две грузовые машины и десять легковых автомобилей.