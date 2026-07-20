На Байкальском тракте в ДТП с автобусом погиб водитель внедорожника

На Байкальском тракте на подъезде к посёлку Листвянка произошло ДТП с участием туристического автобуса. В результате столкновения автомобиля «Митсубиши Паджеро» и автобуса 59-летний водитель внедорожника погиб на месте, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Водителю и 25 пассажирам автобуса помощь на месте не потребовалась, однако позже несколько туристов вызвали скорую. В больнице у них зафиксированы травмы, не угрожающие жизни. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, СК и прокуратуры.

Следственный отдел по Иркутскому району проводит проверку по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Губернатор призвал водителей соблюдать скоростной режим и быть внимательными на дороге.

Ранее на трассе Р-280 «Новороссия» в Ростовской области из-за густого дыма от горящего пшеничного поля произошло столкновение 12 автомобилей (две фуры и десять легковушек). В результате пострадал водитель одного из грузовиков, а причиной названо резкое ухудшение видимости, на месте работают экстренные службы.