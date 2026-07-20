12 машин разбились в массовом ДТП на трассе «Новороссия» из-за дыма от пожара

Массовое ДТП произошло на трассе Р-280 «Новороссия» в Ростовской области. Из-за густого дыма от горящего пшеничного поля столкнулись 12 автомобилей. Об этом рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

Горящее поле спровоцировало аварию с 12 машинами под Ростовом. Видео © Telegram/ Госавтоинспекция Ростовской области

Авария случилась на 12-м километре дороги в направлении Ростова-на-Дону. Участниками происшествия стали две фуры и десять легковушек.

«По предварительным данным, произошло ДТП с участием 12 автомобилей, из которых два грузовых и 10 легковых автомобилей», — сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В результате столкновений пострадал водитель одного из грузовиков. Информация о его состоянии пока не приводится. Предварительной причиной случившегося назвали резкое ухудшение видимости. Проезжую часть окутал плотный дым от пожара на соседнем поле с пшеницей. На месте работают экстренные службы и сотрудники дорожной полиции. Обстоятельства массовой аварии устанавливаются.

Ранее в начале июля на трассе Тюмень — Омск столкнулись несколько автомобилей, после чего часть машин загорелась. В результате массового ДТП травмы получили две девушки.