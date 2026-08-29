Двое взрослых и ребёнок погибли в лобовом ДТП на трассе «Кола» в Ленобласти
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Три человека, включая шестилетнего ребёнка, погибли при лобовом столкновении Hyundai и BMW на трассе «Кола» в Ленинградской области. Об этом сообщило региональное управление МЧС.
Авария произошла утром 29 августа на 241-м километре федеральной трассы Р-21 в Лодейнопольском районе. Столкнулись Hyundai Solaris и BMW X1.
Водитель Hyundai и находившаяся с ним пассажирка погибли на месте. Женщину, управлявшую BMW, и шестилетнего ребёнка передали медикам.
Несмотря на попытки реанимации, спасти ребёнка не удалось — он скончался в машине скорой помощи. Информации о состоянии женщины пока нет.
На месте аварии работали спасатели и сотрудники Госавтоинспекции. Движение в сторону Карелии временно перекрывали, по второй полосе организовали реверс. Причины столкновения устанавливаются.
Несколькими днями ранее Life.ru рассказывал о массовой аварии на КАД в Ленобласти, где столкнулись четыре автомобиля. Тогда в больницу доставили двоих маленьких детей.
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