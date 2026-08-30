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30 августа, 04:01

Число пострадавших в ДТП с автобусом на Ставрополье выросло до 38

Обложка © Telegram / Прокуратура Ставропольского края

Обложка © Telegram / Прокуратура Ставропольского края

Число пострадавших в аварии с рейсовым автобусом в Ставропольском крае, который следовал по маршруту Грузия — Москва, увеличилось до 38 человек. Среди них десять детей. Пять пассажиров погибли на месте. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

«В результате ДТП по предварительной информации (на 06.00) 5 человек пассажирского автобуса скончались на месте происшествия, а 38 человек (в том числе 10 детей) доставлены в ЦГБ г. Пятигорска», говорится в сообщении автоинспекции.

Всего в автобусе находились 43 человека. Информацию о состоянии пострадавших и их госпитализации продолжают уточнять. Отдельно проверку проводит прокуратура города Железноводска.

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Авария произошла ночью 30 августа на третьем километре федеральной трассы «Кавказ». Автобус «Сетра» столкнулся с двигавшимся впереди КамАЗом. После удара автобус вылетел в кювет.

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Лия Мурадьян
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