СК завёл дело о гибели людей в автобусе Грузия — Москва, Бастрыкин ждёт доклад

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании смертельного ДТП с пассажирским автобусом Грузия — Москва в Ставропольском крае, которое унесло 6 жизней. Об этом сообщили в СК РФ.

Смертельное ДТП в Ставропольском крае. Видео © Telegram / Следком

Авария произошла ночью 30 августа на третьем километре трассы «Кавказ» возле посёлка Иноземцево в Железноводске. Пассажирский автобус столкнулся с ехавшим впереди грузовиком, после чего съехал с дороги в кювет.

По предварительной версии следствия, водитель автобуса двигался с небезопасной скоростью и не сохранил необходимую дистанцию до грузового автомобиля. В результате столкновения есть погибшие и пострадавшие.

Региональное управление ведомства расследует уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлёкших по неосторожности гибель двух и более человек. Бастрыкин поручил доложить о ходе следствия и установленных обстоятельствах аварии.