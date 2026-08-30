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Регион
30 августа, 06:53

СК завёл дело о гибели людей в автобусе Грузия — Москва, Бастрыкин ждёт доклад

Обложка © Telegram / Следком

Обложка © Telegram / Следком

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании смертельного ДТП с пассажирским автобусом Грузия — Москва в Ставропольском крае, которое унесло 6 жизней. Об этом сообщили в СК РФ.

Смертельное ДТП в Ставропольском крае. Видео © Telegram / Следком

Авария произошла ночью 30 августа на третьем километре трассы «Кавказ» возле посёлка Иноземцево в Железноводске. Пассажирский автобус столкнулся с ехавшим впереди грузовиком, после чего съехал с дороги в кювет.

По предварительной версии следствия, водитель автобуса двигался с небезопасной скоростью и не сохранил необходимую дистанцию до грузового автомобиля. В результате столкновения есть погибшие и пострадавшие.

Региональное управление ведомства расследует уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлёкших по неосторожности гибель двух и более человек. Бастрыкин поручил доложить о ходе следствия и установленных обстоятельствах аварии.

Ещё один пассажир умер в реанимации после ДТП с автобусом Грузия — Москва
Ещё один пассажир умер в реанимации после ДТП с автобусом Грузия — Москва

К этому часу последствия аварии уже уточнили в Госавтоинспекции. Life.ru писал, что число пострадавших в ДТП достигло 38 человек, среди них десять детей. Шесть пассажиров погибли

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Владимир Озеров
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