12 человек пострадали в ДТП с автобусом и самосвалом в Новосибирской области

В Тогучинском районе Новосибирской области произошло ДТП с участием грузового автомобиля Howo и пассажирского микроавтобуса, следовавшего по маршруту № 509 «Новосибирский автовокзал-Главный — р.п. Горный». Авария случилась на 45-м километре дороги К-19р. Об этом сообщила Прокуратура Новосибирской области.

По предварительным данным, пострадали 12 человек, в том числе двое малолетних детей. Один человек погиб. На месте работают сотрудники ГАИ, организовано реверсивное движение. Исполняющий обязанности прокурора Тогучинского района выехал на место происшествия — ведомство проводит проверку по факту аварии с автобусом и самосвалом.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области на 50-м километре трассы К-19р столкнулись микроавтобус и грузовик. СМИ писали, что в салоне находились десять несовершеннолетних, трое из которых потеряли сознание.