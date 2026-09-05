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Опубликовано 5 сентября, 10:15

Под Новосибирском микроавтобус с детьми столкнулся с грузовиком, водитель погиб

Обложка © Life.ru.

Обложка © Life.ru.

Водитель микроавтобуса погиб при столкновении с грузовиком в Новосибирской области. В салоне находились десять несовершеннолетних, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Авария произошла на 50-м километре региональной трассы К-19р. Обстоятельства столкновения и направление движения автомобилей пока неизвестны. По данным телеканала, после удара трое детей потеряли сознание. Остальным пассажирам оказывают медицинскую помощь.

Сведения о госпитализации и состоянии несовершеннолетних не приводятся. Возраст детей и цель поездки также не уточняются.

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Ранее Life.ru сообщал о столкновении пассажирского автобуса и КамАЗа на Ставрополье, в результате которого погибли шесть человек и пострадали 38 пассажиров, включая десятерых детей.

Больше новостей о дорожных авариях и их последствиях — в разделе «ДТП» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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