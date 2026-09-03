В Омской области в ДТП погибла известная заводчица змей Пераскея

В Омской области на 802-м километре трассы Челябинск — Новосибирск произошло смертельное ДТП. Жертвой аварии стала 42-летняя заводчица змей Ирина Б., известная в узких кругах как Пераскея, передаёт RG.ru.

Она управляла автомобилем Toyota, который по не установленной пока причине выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой Mercedes. От полученных травм женщина скончалась на месте до приезда скорой.

Удар был такой силы, что передняя часть легковой машины превратилась в груду металла. Водитель фуры, 52-летний мужчина, серьёзно не пострадал, но находится в шоковом состоянии. Сотрудники полиции детально осмотрели место происшествия, опросили свидетелей и зафиксировали следы торможения. По факту ДТП назначена проверка.

Друзья и родственники погибшей уже начали организовывать прощание. Оно состоится завтра, 4 сентября. Тем временем знакомые Пераскеи объявили о продаже десятков змей из её богатой коллекции. Точная причина аварии пока не называется, правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства трагедии.

А ранее Life.ru писал, что грузовик протаранил сломавшуюся легковушку в Люберцах. В результате аварии один человек погиб, ещё один получил травмы.