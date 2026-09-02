Corvette протаранил мотоциклиста и легковушку в Москве, есть пострадавшие

В Москве красный Corvette столкнулся с мотоциклистом и легковушкой. Предварительно, есть раненые. Об этом сообщает SHOT.

Жёсткое ДТП произошло около 21:00 на Минской улице. Как сообщают очевидцы, водитель красного Corvette C8 Stingray ехал на большой скорости по трассе. Вначале спорткар протаранил легковой автомобиль, а затем ударил мотоциклиста, которого отбросило в отбойник. Свидетели утверждают, что водитель сослался на отказ тормозной системы. Стоимость Corvette C8 Stingray варьируется от 10 до 25 миллионов рублей.

Сила удара была такова, что у Corvette оторвало переднее колесо. На месте происшествия сейчас работают экстренные службы. По предварительным данным, мотоциклист доставлен в больницу с травмой головы.

Ранее автомобиль «ГАЗ» насмерть сбил 58-летнюю женщину в Махачкале. Авария произошла утром 2 сентября на проспекте И. Шамиля. За рулём маршрутки находился 27-летний местный житель. Он ехал по выделенной полосе, а жительница Хасавюртовского района переходила дорогу вне пешеходного перехода. От полученных травм женщина скончалась на месте.