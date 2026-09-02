В Египте 21 человек погиб в аварии с автобусом на Синайском полуострове
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В египетской провинции Южный Синай произошло ДТП с пассажирским автобусом, в результате которого погибли 21 человек, ещё 29 получили травмы. Об этом сообщили местные власти, пишет Sky News.
Авария произошла на дороге Дахаб — Нувейба, в районе, который пользуется популярностью у туристов благодаря курортам на побережье Красного моря.
Пострадавших доставили в медицинские учреждения региона. Часть из них была направлена в больницы Шарм-эш-Шейха, Святой Екатерины и Аль-Файруз. Причины аварии пока не раскрываются. Экстренные службы продолжают работу на месте происшествия, а власти оказывают помощь пострадавшим и семьям погибших.
Южный Синай является одним из наиболее посещаемых туристических регионов Египта, где расположены популярные курорты и места для дайвинга.
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