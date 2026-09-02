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Регион
Опубликовано 2 сентября, 09:11

В Египте 21 человек погиб в аварии с автобусом на Синайском полуострове

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В египетской провинции Южный Синай произошло ДТП с пассажирским автобусом, в результате которого погибли 21 человек, ещё 29 получили травмы. Об этом сообщили местные власти, пишет Sky News.

Авария произошла на дороге Дахаб — Нувейба, в районе, который пользуется популярностью у туристов благодаря курортам на побережье Красного моря.

Пострадавших доставили в медицинские учреждения региона. Часть из них была направлена в больницы Шарм-эш-Шейха, Святой Екатерины и Аль-Файруз. Причины аварии пока не раскрываются. Экстренные службы продолжают работу на месте происшествия, а власти оказывают помощь пострадавшим и семьям погибших.

Южный Синай является одним из наиболее посещаемых туристических регионов Египта, где расположены популярные курорты и места для дайвинга.

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Ранее Life.ru писал о лобовом столкновении двух легковушек в Красносулинском районе Ростовской области, где погибли пять человек и ещё один получил травмы.

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Наталья Демьянова
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