Пьяный водитель устроил ДТП в Бурятии, пострадали шестеро, включая детей

В Бурятии в результате столкновения двух легковых автомобилей пострадали шесть человек, в том числе трое детей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Авария произошла днём 5 сентября вблизи села Татаурово Прибайкальского района. Столкнулись автомашины Toyota Caldina и Honda Stream. Травмы получили шесть человек, среди которых трое несовершеннолетних.

По данным полиции, водитель автомобиля Honda находился в состоянии алкогольного опьянения. Результат освидетельствования показал 0,97 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, что значительно превышает допустимую норму. Все пострадавшие госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее сообщалось, что народный артист России Александр Буйнов сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Наро-Фоминском округе Подмосковья. Певец находился за рулём внедорожника Lexus LX 570. Под колёса автомобиля попала 61-летняя женщина, которая переходила дорогу по зебре. Пострадавшую доставили в больницу с разрывом связок.