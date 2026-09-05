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Опубликовано 5 сентября, 12:10

Пьяный водитель устроил ДТП в Бурятии, пострадали шестеро, включая детей

Обложка © VK / МВД по Республике Бурятия

Обложка © VK / МВД по Республике Бурятия

В Бурятии в результате столкновения двух легковых автомобилей пострадали шесть человек, в том числе трое детей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Авария произошла днём 5 сентября вблизи села Татаурово Прибайкальского района. Столкнулись автомашины Toyota Caldina и Honda Stream. Травмы получили шесть человек, среди которых трое несовершеннолетних.

По данным полиции, водитель автомобиля Honda находился в состоянии алкогольного опьянения. Результат освидетельствования показал 0,97 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, что значительно превышает допустимую норму. Все пострадавшие госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка.

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Больше новостей об авариях на дорогах и их последствиях — в разделе «ДТП» на Life.ru.

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Наталья Афонина
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