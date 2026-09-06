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Опубликовано 6 сентября, 13:20

Пять человек пострадали в лобовом ДТП на Мичуринском проспекте

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Москве на Мичуринском проспекте столкнулись два легковых автомобиля, в результате ДТП пострадали пять человек, сообщили в оперативных службах.

«Мичуринский проспект, д. 43. Лобовое ДТП двух автомобилей. Пострадали пять человек», — сказал собеседник Агентства городских новостей «Москва».

По предварительным данным, детей среди пострадавших нет. В сторону области перекрыты четыре полосы движения.

Пять машин столкнулись в подмосковном Красногорске, двое пострадали
Пять машин столкнулись в подмосковном Красногорске, двое пострадали

Ранее сообщалось, что в Омске на улице Герцена произошла массовая авария с участием пяти автомобилей. В результате пострадал семилетний пассажир Toyota.

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Анастасия Никонорова
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