Пять человек пострадали в лобовом ДТП на Мичуринском проспекте
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В Москве на Мичуринском проспекте столкнулись два легковых автомобиля, в результате ДТП пострадали пять человек, сообщили в оперативных службах.
«Мичуринский проспект, д. 43. Лобовое ДТП двух автомобилей. Пострадали пять человек», — сказал собеседник Агентства городских новостей «Москва».
По предварительным данным, детей среди пострадавших нет. В сторону области перекрыты четыре полосы движения.
Ранее сообщалось, что в Омске на улице Герцена произошла массовая авария с участием пяти автомобилей. В результате пострадал семилетний пассажир Toyota.
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