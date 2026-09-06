Пять человек пострадали в лобовом ДТП на Мичуринском проспекте

В Москве на Мичуринском проспекте столкнулись два легковых автомобиля, в результате ДТП пострадали пять человек, сообщили в оперативных службах.

«Мичуринский проспект, д. 43. Лобовое ДТП двух автомобилей. Пострадали пять человек», — сказал собеседник Агентства городских новостей «Москва».

По предварительным данным, детей среди пострадавших нет. В сторону области перекрыты четыре полосы движения.