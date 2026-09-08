Мужчина получил осколочные ранения при ударе дрона ВСУ по машине в Шебекине

Мужчина получил касательные осколочные ранения головы и лица при атаке украинского беспилотника на автомобиль в Шебекине. Об этом сообщил оперативный штаб Белгородской области.

Пострадавшего доставили в Шебекинскую центральную районную больницу. После оказания помощи его переведут в областную клиническую больницу. Автомобиль разбит.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об ударе ВСУ по Орлянской средней школе в Васильевском округе. По его словам, никто не пострадал: в момент атаки людей не было ни в здании, ни рядом с ним. На место прибыли оперативные службы.