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Опубликовано 8 сентября, 12:56

ВСУ ударили по Орлянской школе в Запорожской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

ВСУ нанесли удар по зданию и территории действующей Орлянской средней школы Васильевского муниципального округа. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«Благо пострадавших нет, во время атаки вблизи здания и внутри не было никого», — говорится в сообщении.

Дроны ВСУ атаковали школу и детсад в Запорожской области
Дроны ВСУ атаковали школу и детсад в Запорожской области

На месте работают оперативные службы.

В последнее время фиксируются многочисленные случаи целенаправленных ударов ВСУ по гражданским образовательным учреждениям. Среди наиболее резонансных инцидентов — массированная атака беспилотников 22 мая 2026 года на педагогический колледж и общежитие в Старобельске (ЛНР), которая привела к гибели 21 человека и ранению десятков студентов, а также удары по школам и детским садам в Запорожской области, в частности в Энергодаре и селе Скельки, где были повреждены здания нескольких учебных заведений.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Никита Никонов
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