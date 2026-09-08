ВСУ ударили по Орлянской школе в Запорожской области

«Благо пострадавших нет, во время атаки вблизи здания и внутри не было никого», — говорится в сообщении.

В последнее время фиксируются многочисленные случаи целенаправленных ударов ВСУ по гражданским образовательным учреждениям. Среди наиболее резонансных инцидентов — массированная атака беспилотников 22 мая 2026 года на педагогический колледж и общежитие в Старобельске (ЛНР), которая привела к гибели 21 человека и ранению десятков студентов, а также удары по школам и детским садам в Запорожской области, в частности в Энергодаре и селе Скельки, где были повреждены здания нескольких учебных заведений.