В Новороссийске после атаки ВСУ повреждены 472 квартиры и 69 частных домов

В Новороссийске после атаки беспилотников ВСУ повреждения получили 472 квартиры в 73 многоквартирных домах и ещё 69 частных домовладений. Предварительные результаты обходов сообщил глава города Андрей Кравченко.

В течение дня рабочие группы районных администраций осматривали жильё и фиксировали последствия налёта. Мэр подчеркнул, что сведения пока не окончательные и могут быть скорректированы.

Ранее масштабы повреждений оценивались значительно ниже. Помимо жилых зданий, последствия атаки зафиксировали на трёх предприятиях, в православном храме, детском саду, школе, поликлинике и на водопроводе.

После ночной атаки в городской больнице остаются 17 человек. Четверо пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. Погибли четыре человека, среди них ребёнок. В городе продолжаются обследование объектов и восстановительные работы.

Ранее Life.ru сообщал о гибели четырёх человек, включая ребёнка, при атаке БПЛА на Новороссийск. Основной удар пришёлся на жилые кварталы города. Повреждения также получили восемь многоквартирных и частных домов, три предприятия и православный храм. Кроме того, пострадали детский сад, школа, здание поликлиники и водопровод.