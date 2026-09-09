Детсады, школа, храм и поликлиника: В Новороссийске оценили масштаб разрушений после атаки ВСУ

Восемь жилых домов, три предприятия, православный храм, детсады, школа и поликлиника получили повреждения в Новороссийске после ночной атаки ВСУ. Пострадали также два детских сада, школа и поликлиника, сообщил глава города Андрей Кравченко.

Так, повреждены 8 многоквартирных и частных домов, три предприятия и православный храм. В детских садах № 10 и № 22 повреждены стеклопакеты. 9 сентября воспитанники остаются дома, а решение о дальнейшей работе учреждений власти примут в ближайшее время.

Повреждения вновь получила и школа № 15. Как уточнил Кравченко, в здании как раз велись восстановительные работы после предыдущей атаки.

Наиболее серьёзно среди социальных объектов пострадало здание поликлиники № 2. Сейчас там работают оперативные службы.

«Наша главная задача — оперативное восстановление объектов социальной сферы. Важно выполнить работы в кратчайшие сроки, чтобы медицинские и образовательные услуги вновь стали доступны в полном объёме», — подчеркнул мэр.