Детсады, школа, храм и поликлиника: В Новороссийске оценили масштаб разрушений после атаки ВСУ
Мэр Кравченко: В Новороссийске повреждены восемь домов, три предприятия и храм
Обложка © ТАСС / Максим Чурусов
Восемь жилых домов, три предприятия, православный храм, детсады, школа и поликлиника получили повреждения в Новороссийске после ночной атаки ВСУ. Пострадали также два детских сада, школа и поликлиника, сообщил глава города Андрей Кравченко.
Так, повреждены 8 многоквартирных и частных домов, три предприятия и православный храм. В детских садах № 10 и № 22 повреждены стеклопакеты. 9 сентября воспитанники остаются дома, а решение о дальнейшей работе учреждений власти примут в ближайшее время.
Повреждения вновь получила и школа № 15. Как уточнил Кравченко, в здании как раз велись восстановительные работы после предыдущей атаки.
Наиболее серьёзно среди социальных объектов пострадало здание поликлиники № 2. Сейчас там работают оперативные службы.
«Наша главная задача — оперативное восстановление объектов социальной сферы. Важно выполнить работы в кратчайшие сроки, чтобы медицинские и образовательные услуги вновь стали доступны в полном объёме», — подчеркнул мэр.
Ранее Life.ru сообщал, что при ночной атаке на Новороссийск погибли четыре человека, в том числе ребёнок. Ранения получили 29 человек. Позднее Кравченко уточнил, что в городской больнице продолжают лечение 17 пострадавших, четверо из них находятся в тяжёлом состоянии.
Больше новостей об авариях, атаках и других чрезвычайных ситуациях — в разделе «ЧП» на Life.ru.