Тяжёлая ночь для Новороссийска: четверо погибли, 17 человек в больнице после атаки ВСУ

После массированной атаки ВСУ на Новороссийск в больнице остаются 17 человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.

«Новороссийск вновь пережил тяжелую ночь, отражая бесчеловечную атаку киевского режима. Введен режим чрезвычайной ситуации», — написал он в соцсетях.

Кравченко подтвердил, что в результате удара погибли четыре человека. Глава города выразил соболезнования их семьям и заверил, что власти окажут помощь всем пострадавшим.

Ранее Life.ru писал, что при ночной атаке на Новороссийск погибли четыре человека, включая ребёнка. Тогда сообщалось о 29 пострадавших в общей сложности, трое из которых находились в тяжёлом состоянии. Позднее данные о находящихся в больнице и тяжести их состояния были уточнены.