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Опубликовано 9 сентября, 09:11

Тяжёлая ночь для Новороссийска: четверо погибли, 17 человек в больнице после атаки ВСУ

Мэр Кравченко: После атаки ВСУ на Новороссийск в больнице остаются 17 человек

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

После массированной атаки ВСУ на Новороссийск в больнице остаются 17 человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.

«Новороссийск вновь пережил тяжелую ночь, отражая бесчеловечную атаку киевского режима. Введен режим чрезвычайной ситуации», — написал он в соцсетях.

Кравченко подтвердил, что в результате удара погибли четыре человека. Глава города выразил соболезнования их семьям и заверил, что власти окажут помощь всем пострадавшим.

Трое в реанимации, десятки раненых: Врачи спасают пострадавших после удара по Новороссийску
Трое в реанимации, десятки раненых: Врачи спасают пострадавших после удара по Новороссийску

Ранее Life.ru писал, что при ночной атаке на Новороссийск погибли четыре человека, включая ребёнка. Тогда сообщалось о 29 пострадавших в общей сложности, трое из которых находились в тяжёлом состоянии. Позднее данные о находящихся в больнице и тяжести их состояния были уточнены.

Больше новостей о чрезвычайных ситуациях и их последствиях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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