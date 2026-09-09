ВСУ ударили по спящим семьям: Налёт дронов на Новороссийск унес жизни четырёх человек, погиб ребёнок

В ночь на 9 сентября ВСУ предприняли массированную атаку с применением дронов по территории Краснодарского края. Основной удар пришёлся на жилые кварталы Новороссийска. В результате удара погибли четверо мирных жителей, в том числе один ребёнок. Ранения различной степени тяжести получили 29 человек, трое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.

Повреждения получили восемь жилых зданий — три частных и пять многоквартирных домов. Также под удар попали здание детского сада и православный храм. В Анапе обломки сбитых БПЛА нанесли ущерб трём домовладениям и дошкольному учреждению, там жертв удалось избежать.

«Враг бьёт исключительно по гражданским объектам. Поручил главе Новороссийска Андрею Кравченко держать ситуацию на личном контроле, оперативно провести оценку ущерба и оказать всестороннюю помощь и поддержку каждой пострадавшей семье», — сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

В настоящее время на местах происшествий в Новороссийске, Анапе, Крымском и Темрюкском районах продолжают работу оперативные службы и спасатели. Медики оказывают всю необходимую помощь раненым, при необходимости пациентов доставят в краевые специализированные центры.

Ночью в Новороссийске из-за атаки беспилотников включили сирену. Жителей призвали отойти от окон и соблюдать меры безопасности. В городе также ограничили движение транспорта на фоне отражения атаки. Кроме того, проезд в сторону Геленджика перекрыли от пересечения Сухумского шоссе и улицы Карьерной. В обратном направлении — на въезд в Новороссийск — движение ограничили со стороны Кабардинки.