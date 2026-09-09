В Новороссийске из-за атаки БПЛА перекрыли проезд в сторону Геленджика
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В Новороссийске ограничили движение транспорта на фоне отражения атаки беспилотников. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.
Проезд в сторону Геленджика перекрыли от пересечения Сухумского шоссе и улицы Карьерной. В обратном направлении — на въезд в Новороссийск — движение ограничили со стороны Кабардинки. На фоне атаки все городские службы перевели в состояние максимальной готовности.
«В Новороссийске идёт отражение атаки БПЛА», — написал Кравченко в своём телеграм-канале.
Ранее в Севастополе системы противовоздушной обороны сбили более семи украинских беспилотников. По предварительным данным, никто из людей не пострадал. В Гагаринском и Балаклавском районах повреждены четыре частных дома. Жители сообщили о разбитых окнах и других разрушениях. В нескольких районах Севастополя и в Ласпи из-за упавших осколков загорелась трава.
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