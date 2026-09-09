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Опубликовано 8 сентября, 21:02

В Новороссийске из-за атаки БПЛА перекрыли проезд в сторону Геленджика

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Новороссийске ограничили движение транспорта на фоне отражения атаки беспилотников. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.

Проезд в сторону Геленджика перекрыли от пересечения Сухумского шоссе и улицы Карьерной. В обратном направлении — на въезд в Новороссийск — движение ограничили со стороны Кабардинки. На фоне атаки все городские службы перевели в состояние максимальной готовности.

«В Новороссийске идёт отражение атаки БПЛА», — написал Кравченко в своём телеграм-канале.

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