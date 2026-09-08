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Опубликовано 8 сентября, 20:22

Обломки БПЛА ВСУ повредили дома в Темрюке и Крымске

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Обломки беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) повредили жилые дома в Темрюке и Крымске Краснодарского края. В обоих городах обошлось без пострадавших. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

«В Темрюке фрагменты беспилотника повредили балкон и остекление в двух квартирах многоквартирного дома. В Крымскекровлю частного дома», — говорится в сообщении.

В Темрюке повреждения получили две квартиры в многоэтажном доме. Фрагменты БПЛА задели балкон и выбили стёкла.

В Крымске обломки упали на частный дом и повредили его крышу. Данных о других разрушениях власти не приводят.

На местах работают оперативные и специальные службы. Они уточняют последствия падения фрагментов беспилотников.

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Ранее сообщалось, что падение обломков БПЛА привело к двум пожарам в Севастополе. Один очаг возник на территории садового товарищества возле Монастырского шоссе, второй — в лесном массиве рядом с Симферопольским шоссе. К тушению привлекли пожарные подразделения.

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Антон Голыбин
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