Обломки БПЛА ВСУ повредили дома в Темрюке и Крымске

Обломки беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) повредили жилые дома в Темрюке и Крымске Краснодарского края. В обоих городах обошлось без пострадавших. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

«В Темрюке фрагменты беспилотника повредили балкон и остекление в двух квартирах многоквартирного дома. В Крымске — кровлю частного дома», — говорится в сообщении.

В Темрюке повреждения получили две квартиры в многоэтажном доме. Фрагменты БПЛА задели балкон и выбили стёкла.

В Крымске обломки упали на частный дом и повредили его крышу. Данных о других разрушениях власти не приводят.

На местах работают оперативные и специальные службы. Они уточняют последствия падения фрагментов беспилотников.

Ранее сообщалось, что падение обломков БПЛА привело к двум пожарам в Севастополе. Один очаг возник на территории садового товарищества возле Монастырского шоссе, второй — в лесном массиве рядом с Симферопольским шоссе. К тушению привлекли пожарные подразделения.