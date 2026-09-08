Обломки БПЛА ВСУ повредили дома в Темрюке и Крымске
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Обломки беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) повредили жилые дома в Темрюке и Крымске Краснодарского края. В обоих городах обошлось без пострадавших. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
«В Темрюке фрагменты беспилотника повредили балкон и остекление в двух квартирах многоквартирного дома. В Крымске — кровлю частного дома», — говорится в сообщении.
В Темрюке повреждения получили две квартиры в многоэтажном доме. Фрагменты БПЛА задели балкон и выбили стёкла.
В Крымске обломки упали на частный дом и повредили его крышу. Данных о других разрушениях власти не приводят.
На местах работают оперативные и специальные службы. Они уточняют последствия падения фрагментов беспилотников.
Ранее сообщалось, что падение обломков БПЛА привело к двум пожарам в Севастополе. Один очаг возник на территории садового товарищества возле Монастырского шоссе, второй — в лесном массиве рядом с Симферопольским шоссе. К тушению привлекли пожарные подразделения.
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