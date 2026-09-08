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Опубликовано 8 сентября, 11:30

Два пожара вспыхнули в Севастополе после падения обломков БПЛА

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Два возгорания произошли в Севастополе после падения обломков беспилотников. Один пожар вспыхнул на территории СНТ в районе Монастырского шоссе, второй — в лесном массиве, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Небольшой участок леса загорелся в районе Симферопольского шоссе. На местах обоих возгораний уже работают пожарные.

Всего в ходе атаки над Севастополем, по предварительным данным, уничтожили 14 беспилотников. Информация о возможных пострадавших и других последствиях атаки уточняется.

Аксёнов: В Симферопольском районе Крыма при атаке ВСУ погибли два человека
Аксёнов: В Симферопольском районе Крыма при атаке ВСУ погибли два человека

Ранее сегодня сообщалось, что ВСУ атаковали пляж с отдыхающими в Севастополе. В результате падения поражающих элементов ранения получила местная жительница.

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Наталья Демьянова
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