Два пожара вспыхнули в Севастополе после падения обломков БПЛА

Два возгорания произошли в Севастополе после падения обломков беспилотников. Один пожар вспыхнул на территории СНТ в районе Монастырского шоссе, второй — в лесном массиве, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Небольшой участок леса загорелся в районе Симферопольского шоссе. На местах обоих возгораний уже работают пожарные.

Всего в ходе атаки над Севастополем, по предварительным данным, уничтожили 14 беспилотников. Информация о возможных пострадавших и других последствиях атаки уточняется.

Ранее сегодня сообщалось, что ВСУ атаковали пляж с отдыхающими в Севастополе. В результате падения поражающих элементов ранения получила местная жительница.