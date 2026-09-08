В Севастополе отразили массированную атаку ВСУ, сбито 7 БПЛА

Массированную атаку беспилотников отражают в Севастополе. Российские военные уничтожили более семи воздушных целей, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

По предварительным данным, никто из людей не пострадал. При этом после уничтожения беспилотников в городе обнаружили последствия падения обломков. В Гагаринском и Балаклавском районах повреждены четыре частных дома. Жители сообщили о разбитых окнах и других разрушениях. В нескольких районах Севастополя и в Ласпи из-за упавших осколков загорелись трава и лесная растительность. Речь идёт о небольших очагах.

Отражение атаки продолжается.

Ранее Life.ru писал, что российские средства противовоздушной обороны за день перехватили и уничтожили 107 украинских беспилотников самолётного типа. По данным Минобороны, дроны были сбиты в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени над девятью российскими регионами. Беспилотники уничтожили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской и Ростовской областями, Краснодарским краем, Московским регионом и Крымом. Кроме того, средства ПВО работали над акваторией Чёрного моря.