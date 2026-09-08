Расчёты ПВО за день уничтожили 107 украинских дронов над Россией

Российские средства противовоздушной обороны за день перехватили и уничтожили 107 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, дроны были сбиты в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени.

Беспилотники уничтожили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской и Ростовской областями, Краснодарским краем, Московским регионом и Крымом. Кроме того, средства ПВО работали над акваторией Чёрного моря.

Ранее сегодня сообщалось, что ВСУ атаковали пляж с отдыхающими в Севастополе. В результате падения поражающих элементов ранения получила местная жительница. Кроме того, два возгорания произошли в Севастополе после падения обломков беспилотников. Один пожар вспыхнул на территории СНТ в районе Монастырского шоссе, второй — в лесном массиве.