Дежурные подразделения противовоздушной обороны России отразили масштабный налет противника. В ходе отражения удара ликвидировано почти шестьсот вражеских воздушных судов.

«Перехвачены и уничтожены 596 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Самарской, Тульской, Ульяновской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Чёрного моря», — заявили в оборонном ведомстве страны.

Нападение длилось двенадцать часов подряд. Основной удар пришёлся на приграничные субъекты федерации, южную часть страны, а также морскую акваторию.

Все обнаруженные цели нейтрализовали штатные зенитные расчёты. Вражеским аппаратам самолётного типа не удалось преодолеть защитный рубеж.

Службы на местах продолжают обследовать территории, где упали обломки сбитых устройств. На боевом дежурстве сохраняется режим повышенной готовности.

В ходе ночного отражения воздушной атаки на Ростовскую область средствами противовоздушной обороны было сбито около пятнадцати беспилотников. Поражение воздушных целей зафиксировано в шести районах: Шолоховском, Неклиновском, Матвеево-Курганском, Боковском, Чертковском, Азовском. Информация о пострадавших и последствиях на земле не поступала.