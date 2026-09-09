В Ростовской области отразили атаку ВСУ, уничтожив около 15 БПЛА в 6 районах

В ходе ночного отражения воздушной атаки на Ростовскую область средствами противовоздушной обороны было сбито около пятнадцати беспилотников. Поражение воздушных целей зафиксировано в шести районах: Шолоховском, Неклиновском, Матвеево-Курганском, Боковском, Чертковском, Азовском. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своём Telegram-канале.

«Информация о пострадавших и последствиях на земле не поступала. Будет уточняться», — написал он.

Ранее обломки БПЛА ВСУ повредили жилые дома в Темрюке и Крымске Краснодарского края. В Темрюке в результате падения фрагментов беспилотного летательного аппарата пострадали две квартиры в многоэтажном доме. Осколки попали на балкон и разбили окна. В Крымске обломки рухнули на жилой дом, повредив его крышу. На местах происшествий работают оперативные и специальные службы.