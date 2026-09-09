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Регион
Опубликовано 9 сентября, 02:59

В Новороссийске приостанавливали движение общественного транспорта из-за БПЛА

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Новороссийске приостанавливали работу общественного транспорта из-за угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.

Как сообщал градоправитель, движение начнётся сразу после того, как безопасность маршрутов будет обеспечена. В 05:45 мск сигнал «атака БПЛА» был снят, в результате чего движение было возобновлено, также были открыты ранее закрытые участки дороги. Тем не менее угроза применения дронов в регионе всё ещё сохраняется.

В Новороссийске при атаке БПЛА ВСУ произошло возгорание на предприятии
В Новороссийске при атаке БПЛА ВСУ произошло возгорание на предприятии

Ранее в Новороссийске из-за атаки беспилотников включили сирену. Сирена в городе прозвучала в 23:15. В 01:52 была объявлена ракетная опасность. Жителей призвали отойти от окон и соблюдать меры безопасности. В городе также ограничили движение транспорта на фоне отражения атаки. Кроме того, проезд в сторону Геленджика перекрыли от пересечения Сухумского шоссе и улицы Карьерной. В обратном направлении — на въезд в Новороссийск — движение ограничили со стороны Кабардинки.

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Тимур Хингеев
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