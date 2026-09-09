В Новороссийске при атаке БПЛА ВСУ произошло возгорание на предприятии

В Новороссийске при отражении атаки беспилотников обломки упали на территории предприятий и вблизи жилого дома. По предварительным данным, никто не пострадал. Об этом рассказал мэр города Андрей Кравченко в Telegram.

Оперативные службы направлены для устранения последствий. Информация о других возможных повреждениях уточняется.

Жителей просят отойти от окон, укрыться в безопасном месте и соблюдать меры предосторожности. Отражение атаки продолжается.

«В Новороссийске обломки БПЛА упали рядом с частным домом и на территории одного из предприятий. Произошли возгорания. На местах работают оперативные и специальные службы», — уточнили в оперштабе Краснодарского края.

Тем временем пожар в районе Дюрсо в Новороссийске добрался до заповедной территории, достигнув площади в 1,8 га. Возгорание возникло в лесном массиве «Утриша» и распространилось на 1,8 гектара. Пламя проходит по сухой подстилке. Для борьбы с огнём направили 33 специалиста и 11 единиц техники, в том числе расчёты МЧС России.