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Опубликовано 8 сентября, 19:33

Площадь пожара у Дюрсо в Новороссийске выросла до 1,8 га

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пожар в районе Дюрсо в Новороссийске добрался до заповедной территории, достигнув площади в 1,8 га. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.

Возгорание возникло в лесном массиве «Утриша» и распространилось на 1,8 гектара. Пламя проходит по сухой подстилке. Для борьбы с огнём направили 33 специалиста и 11 единиц техники, в том числе расчёты МЧС России.

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Напомним, после падения фрагментов БПЛА в районе Дюрсо загорелась лесная подстилка. Первоначально площадь нескольких очагов оценивалась примерно в 0,3 га, при этом один из них удалось потушить. Позднее площадь лесного пожара увеличилась до 1,5 га. Как сообщил глава города, сейчас главная задача экстренных служб — остановить распространение огня и локализовать возгорание.

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Тимур Хингеев
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