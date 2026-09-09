Сирена прозвучала в Новороссийске 9 сентября на фоне атаки БПЛА ВСУ

В Новороссийске на фоне атаки беспилотников включили сирену. В городе продолжается отражение налёта, сообщил мэр города Андрей Кравченко.

Сирена в городе прозвучала в 23:15. В 01:52 была объявлена ракетная опасность. Жителей призвали отойти от окон и соблюдать меры безопасности. В городе также ограничили движение транспорта на фоне отражения атаки.

Проезд в сторону Геленджика перекрыли от пересечения Сухумского шоссе и улицы Карьерной. В обратном направлении — на въезд в Новороссийск — движение ограничили со стороны Кабардинки. На фоне атаки все городские службы перевели в состояние максимальной готовности.

Также известно, что при отражении атаки обломки упали на территории предприятий и вблизи жилого дома. По предварительным данным, никто не пострадал. Оперативные службы направлены для устранения последствий. Информация о других возможных повреждениях уточняется.

Ранее обломки БПЛА ВСУ повредили жилые дома в Темрюке и Крымске Краснодарского края. В Темрюке в результате падения фрагментов беспилотного летательного аппарата пострадали две квартиры в многоэтажном доме. Осколки попали на балкон и разбили окна. В Крымске обломки рухнули на жилой дом, повредив его крышу. На местах происшествий работают оперативные и специальные службы.