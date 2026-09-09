Из-за падения обломков БПЛА в заповеднике Утриш под Анапой вспыхнул пожар

В районе Малого Утриша под Анапой загорелся лес на территории заповедника. Причиной стало падение обломков беспилотника, сообщила глава города Светлана Маслова в «Максе». Площадь возгорания уточняется.

Из-за сложного рельефа и труднодоступности местности огонь тушат вручную, используя ранцевые огнетушители. На место направляют дополнительные силы и средства.

Власти также запросили помощь авиации МЧС. Её смогут привлечь утром, если позволит обстановка, уточнила Маслова.

Кроме того, обломки БПЛА спровоцировали два пожара в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Одно возгорание произошло на территории садового товарищества у Монастырского шоссе, другое — в лесу возле Симферопольского шоссе. На местах обоих возгораний уже работают пожарные.