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Опубликовано 8 сентября, 21:17

Из-за падения обломков БПЛА в заповеднике Утриш под Анапой вспыхнул пожар

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В районе Малого Утриша под Анапой загорелся лес на территории заповедника. Причиной стало падение обломков беспилотника, сообщила глава города Светлана Маслова в «Максе». Площадь возгорания уточняется.

Из-за сложного рельефа и труднодоступности местности огонь тушат вручную, используя ранцевые огнетушители. На место направляют дополнительные силы и средства.

Власти также запросили помощь авиации МЧС. Её смогут привлечь утром, если позволит обстановка, уточнила Маслова.

Площадь пожара у Дюрсо в Новороссийске выросла до 1,8 га
Площадь пожара у Дюрсо в Новороссийске выросла до 1,8 га

Кроме того, обломки БПЛА спровоцировали два пожара в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Одно возгорание произошло на территории садового товарищества у Монастырского шоссе, другое — в лесу возле Симферопольского шоссе. На местах обоих возгораний уже работают пожарные.

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Виталий Приходько
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