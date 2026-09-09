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Регион
Опубликовано 9 сентября, 04:46

В Свердловской области 9 сентября объявили опасность атаки БПЛА

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил о введении в регионе режима беспилотной опасности.

«В регионе объявлен режим беспилотной опасности», — написал он своём канале на платформе «Макс».

Согласно информации, соответствующие службы и органы власти выполняют необходимый комплекс мероприятий.

Сирена прозвучала в Новороссийске 9 сентября на фоне атаки БПЛА ВСУ
Сирена прозвучала в Новороссийске 9 сентября на фоне атаки БПЛА ВСУ

В ходе ночного отражения воздушной атаки на Ростовскую область средствами противовоздушной обороны было сбито около пятнадцати беспилотников. Поражение воздушных целей зафиксировано в шести районах: Шолоховском, Неклиновском, Матвеево-Курганском, Боковском, Чертковском, Азовском. Информация о пострадавших и последствиях на земле не поступала.

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Алена Пенчугина
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