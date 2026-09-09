В Свердловской области 9 сентября объявили опасность атаки БПЛА

В ходе ночного отражения воздушной атаки на Ростовскую область средствами противовоздушной обороны было сбито около пятнадцати беспилотников. Поражение воздушных целей зафиксировано в шести районах: Шолоховском, Неклиновском, Матвеево-Курганском, Боковском, Чертковском, Азовском. Информация о пострадавших и последствиях на земле не поступала.