В Свердловской области 9 сентября объявили опасность атаки БПЛА
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Губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил о введении в регионе режима беспилотной опасности.
«В регионе объявлен режим беспилотной опасности», — написал он своём канале на платформе «Макс».
Согласно информации, соответствующие службы и органы власти выполняют необходимый комплекс мероприятий.
В ходе ночного отражения воздушной атаки на Ростовскую область средствами противовоздушной обороны было сбито около пятнадцати беспилотников. Поражение воздушных целей зафиксировано в шести районах: Шолоховском, Неклиновском, Матвеево-Курганском, Боковском, Чертковском, Азовском. Информация о пострадавших и последствиях на земле не поступала.
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