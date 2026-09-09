Трое в реанимации, десятки раненых: Врачи спасают пострадавших после удара по Новороссийску

В результате ночной атаки украинских формирований на Новороссийск ранения различной степени тяжести получили 29 человек. Трое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, за их жизни в настоящее время борются врачи. Об этом утром 9 сентября сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Этой ночью в городе пострадали ещё 29 человек, трое из них находятся в тяжёлом состоянии. Всем сейчас оказывают медицинскую помощь. При необходимости готовы доставить их в наши краевые медцентры», — подчеркнул глава региона.

Все пострадавшие были оперативно доставлены в городские больницы, где профильные специалисты оказывают им весь комплекс экстренной помощи. Для наиболее тяжелых пациентов подготовлена санавиация: если состояние граждан потребует углубленного лечения или сложных хирургических операций, их перевезут в ведущие клинические центры Краснодара.

Ночью в Новороссийске из-за атаки беспилотников включили сирену.Жителей призвали отойти от окон и соблюдать меры безопасности. В городе также ограничили движение транспорта на фоне отражения атаки. Кроме того, проезд в сторону Геленджика перекрыли от пересечения Сухумского шоссе и улицы Карьерной. В обратном направлении — на въезд в Новороссийск — движение ограничили со стороны Кабардинки.