Пять многоэтажек, храм и детсад повреждены при атаке дронов ВСУ на Новороссийск

Пять многоквартирных домов, три частных домовладения, а также здания православного храма и детского сада получили повреждения в Новороссийске в результате ночной атаки украинских беспилотников. Массированный налёт пришёлся исключительно на жилые кварталы и гражданскую инфраструктуру города.

Кроме того, разрушения зафиксированы в Анапе: там обломки сбитых воздушных целей повредили три частных дома и территорию еще одного детского сада. В Крымском и Темрюкском районах оперативные службы также продолжают устранять последствия падения фрагментов БПЛА.

Удар дронов ВСУ привел к человеческим жертвам. В Новороссийске погибли четыре мирных жителя, среди которых один ребёнок. Ещё 29 человек получили ранения, трое из них находятся в тяжёлом состоянии.