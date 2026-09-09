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Опубликовано 9 сентября, 06:03

Пять многоэтажек, храм и детсад повреждены при атаке дронов ВСУ на Новороссийск

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotoiX

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotoiX

Пять многоквартирных домов, три частных домовладения, а также здания православного храма и детского сада получили повреждения в Новороссийске в результате ночной атаки украинских беспилотников. Массированный налёт пришёлся исключительно на жилые кварталы и гражданскую инфраструктуру города.

Кроме того, разрушения зафиксированы в Анапе: там обломки сбитых воздушных целей повредили три частных дома и территорию еще одного детского сада. В Крымском и Темрюкском районах оперативные службы также продолжают устранять последствия падения фрагментов БПЛА.

В Новороссийске из-за атаки БПЛА перекрыли проезд в сторону Геленджика
В Новороссийске из-за атаки БПЛА перекрыли проезд в сторону Геленджика

Удар дронов ВСУ привел к человеческим жертвам. В Новороссийске погибли четыре мирных жителя, среди которых один ребёнок. Ещё 29 человек получили ранения, трое из них находятся в тяжёлом состоянии.

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Оксана Попова
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