Режим ЧС объявили в Новороссийске после ночной атаки дронов ВСУ
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5
В Новороссийске ввели режим чрезвычайной ситуации после массированной ночной атаки беспилотников. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.
«Новороссийск вновь пережил тяжёлую ночь, отражая бесчеловечную атаку киевского режима. Введен режим чрезвычайной ситуации», — написал он в Telegram-канале.
В результате атаки погибли четыре человека, в том числе ребёнок, ещё 29 получили ранения. В больницах остаются 17 пострадавших, состояние четырёх оценивается как тяжёлое. Решается вопрос об их транспортировке в краевые клиники. Повреждения зафиксированы в жилых домах и на трёх предприятиях. Пострадали православный храм, два детских сада и школа, где продолжались восстановительные работы после предыдущей атаки. Обломки беспилотника также упали на здание поликлиники.
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