Режим ЧС объявили в Новороссийске после ночной атаки дронов ВСУ

В результате атаки погибли четыре человека, в том числе ребёнок, ещё 29 получили ранения. В больницах остаются 17 пострадавших, состояние четырёх оценивается как тяжёлое. Решается вопрос об их транспортировке в краевые клиники. Повреждения зафиксированы в жилых домах и на трёх предприятиях. Пострадали православный храм, два детских сада и школа, где продолжались восстановительные работы после предыдущей атаки. Обломки беспилотника также упали на здание поликлиники.