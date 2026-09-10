Угроза жизни пострадавших при атаке БЭК на Сочи исключена

Угрозы жизни людей, получивших ранения при атаке безэкипажных катеров Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Сочи, нет. Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин.

По его словам, безэкипажный катер повредил часть пляжной инфраструктуры и участок Приморской набережной. На месте происшествия продолжают работать оперативные службы. Власти подготовили мероприятия по уборке территории и восстановлению курортных объектов. Начать их планируют после прекращения угрозы.

Опасность повторной атаки БЭК в Сочи сохраняется. Прошунин призвал жителей оставаться в безопасных местах.