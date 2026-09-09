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Опубликовано 9 сентября, 19:48

В Сочи произошло возгорание на набережной после атаки БЭК, пострадал 1 человек

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

На набережной Сочи произошло возгорание в результате атаки БЭК Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Согласно предварительным данным оперштаба, из-за атаки безэкипажных катеров пострадал один человек. На месте работают экстренные службы.

В ДНР 9 сентября от ударов беспилотников ВСУ погиб 1 мирный житель, 9 ранены
В ДНР 9 сентября от ударов беспилотников ВСУ погиб 1 мирный житель, 9 ранены

Ранее в Курской области беспилотник атаковал село Мокрушино Беловского района. В результате удара ранения получил 43-летний местный житель. Мужчина получил множественные слепые ранения лица, шеи и рук, а также проникающие ранения грудной клетки и брюшной стенки. Пострадавшего готовят к транспортировке в Курск.

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Тимур Хингеев
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