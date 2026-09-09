Житель Курской области получил множественные ранения из-за удара дрона ВСУ
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Беспилотник атаковал село Мокрушино Беловского района Курской области. В результате удара ранения получил 43-летний местный житель, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
По словам главы региона, мужчина получил множественные слепые ранения лица, шеи и рук, а также проникающие ранения грудной клетки и брюшной стенки. Пострадавшего готовят к транспортировке в Курск.
Ранее в Курской области сообщали о других пострадавших при атаках беспилотников. Так, при ударе по селу Ольховка ранения получили женщина и её четырёхлетний сын. Мать пострадала от осколков, а ребёнок получил ранения голени, колена, живота и лица. Их готовили к транспортировке в Курскую областную больницу.
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