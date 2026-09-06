70-летний мужчина ранен при атаке ВСУ на курское село Колячек

В Хомутовском районе Курской области в результате удара вражеского беспилотника по селу Колячек ранен 70-летний мужчина. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Пострадавший получил травмы головы, а также слепые осколочные ранения плеча и бедра. Ему оказали первую помощь на месте, после чего доставили в медицинское учреждение в Курске. Глава региона отметил, что врачи сделают всё необходимое для скорейшего восстановления мужчины. Информация о других пострадавших и разрушениях в результате атаки не поступала.

«В результате удара по посёлку Колячек ранен 70-летний мужчина. У него травмы головы, слепые осколочные ранения плеча и бедра», — написал Хинштейн.

Ранее Life.ru рассказывал, что ВСУ нанесли серию прицельных ударов по мирным объектам ЛНР, в результате которых пострадали семь человек. В Свердловске под обстрел попали строители моста, ранения получили трое работников, а также пострадали мирные жители в Северодонецке и Славяносербском округе.