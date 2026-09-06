ВСУ ударили по строителям в ЛНР, есть пострадавшие

ВСУ нанесли серию прицельных ударов по мирным объектам Луганской Народной Республики, в результате которых пострадали семь человек. Под обстрелами оказались строители моста, гражданские автомобили и жилые дома, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

В Свердловске враг нанёс прицельный удар по строителям и спецтехнике в районе строящегося моста. Ранения получили трое работников. В Славяносербском муниципальном округе в результате атаки беспилотника на легковой автомобиль ранения получили двое мужчин.

В Северодонецке удары пришлись в район супермаркета и вблизи жилого дома, где пострадали пожилой мужчина и 68-летняя женщина. Также ВСУ атаковали пожарную автоцистерну МЧС России, однако спасатели не пострадали.

Всего за сутки под огнём противника находились 14 муниципалитетов. Повреждены транспортные средства, жилые дома, объекты коммунальной и гражданской инфраструктуры. В результате падения обломков возникли возгорания на открытой местности. Силами ПВО и мобильными огневыми группами над территорией республики уничтожено порядка 80 воздушных целей.

Ранее Life.ru писал, что в Белгородской области мирный житель погиб после атаки беспилотника ВСУ на автомобиль. Дрон ударил по машине в селе Головчино Грайворонского округа, мужчина скончался на месте от полученных травм. Ещё одна женщина получила тяжёлые ранения — её доставили в больницу в тяжёлом состоянии.