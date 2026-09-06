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Опубликовано 6 сентября, 05:59

ВСУ пытались ударить по Орловской области – сбито 7 дронов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили семь беспилотников над Орловской областью, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

По его словам, воздушные цели были поражены в ночное время. В результате атаки, по предварительным данным, никто не пострадал, а объекты инфраструктуры не получили повреждений.

«Уничтожены 7 вражеских БПЛА. Повреждений и пострадавших нет, на местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов», — написал Клычков в «Максе».

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Ранее стало известно, что один человек погиб, ещё одна женщина получила тяжёлые ранения в результате атаки беспилотника в Белгородской области. Трагедия произошла ночью в селе Головчино Грайворонского округа.

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Андрей Бражников
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