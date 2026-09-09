Хинштейн сообщил о ранении женщины и ребёнка при атаке на село Ольховка

Мать и её четырёхлетний сын пострадали при атаке на село Ольховка в Курской области, они нуждаются в перевозке в областную больницу. Как сообщил губернатор Александр Хинштейн в МАХ, врачи уже готовят их к транспортировке.

У женщины осколками повреждены руки и лицо. У ребёнка диагностировали множественные ранения голени, колена, живота и лица. Глава региона не уточнил, когда именно пострадавших доставят в Курск. Медики продолжают оказывать им необходимую помощь.

В Курской области атаки на приграничные сёла в последние дни уже приводили к ранениям мирных жителей. 6 сентября Life.ru сообщал, что при ударе беспилотника по селу Колячек пострадал 70-летний мужчина. Он получил травмы головы и осколочные ранения плеча и бедра, после чего его доставили в Курскую областную больницу.