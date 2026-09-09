В Сочи из-за атаки БЭК ВСУ повреждены инфраструктура пляжа и набережная

Оперативный штаб Краснодарского края сообщил о повреждении пляжа и набережной в Сочи при атаке безэкипажных катеров Вооружённых сил Украины (ВСУ).

«Частично повреждена инфраструктура пляжа и прилегающий участок Приморской набережной. На месте работают оперативные и специальные службы», — уточнили в оперштабе.

Ранее концерт Татьяны Булановой прервали из-за угрозы атаки беспилотников и безэкипажных катеров. Выступление проходило в концертном зале «Фестивальный» в Сочи. Певица успела исполнить только часть программы. После поступления сигнала тревоги организаторы остановили концерт и начали выводить людей из зала. На набережной Сочи произошло возгорание в результате атаки БЭК. На месте работают экстренные службы.