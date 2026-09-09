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Регион
Опубликовано 9 сентября, 12:02

В аэропорту Надыма введены ограничения

Обложка © РИА Новости / Павел Лисицын

Обложка © РИА Новости / Павел Лисицын

В аэропорту Надыма в ЯНАО ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация.

«Аэропорт Надым. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении ведомства.

В Росавиации уточнили, что меры необходимы для обеспечения безопасности полётов. Срок их действия пока не называется.

Ранее Life.ru сообщал, что из-за временных ограничений в аэропортах юга России 6 сентября задерживались более 70 рейсов. Больше всего задержек тогда пришлось на аэропорт Сочи.

Больше новостей о транспорте, перелётах и жизни российских регионов — в разделе «Общество» на Life.ru.

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