В аэропорту Надыма введены ограничения

В аэропорту Надыма в ЯНАО ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация.

«Аэропорт Надым. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении ведомства.

В Росавиации уточнили, что меры необходимы для обеспечения безопасности полётов. Срок их действия пока не называется.

Ранее Life.ru сообщал, что из-за временных ограничений в аэропортах юга России 6 сентября задерживались более 70 рейсов. Больше всего задержек тогда пришлось на аэропорт Сочи.