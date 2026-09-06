В аэропортах Юга России задерживают более 70 рейсов, 61 — в Сочи
Обложка © ТАСС / Милена Бозрикова
В аэропортах Юга России утром 6 сентября задерживались более 70 рейсов на вылет и прилёт. Наибольшее количество задержек зафиксировано в Сочи — 61 рейс, время ожидания варьируется от 50 минут до 23 часов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропортов на 08:30 мск.
Так, в Сочи на вылет задерживается 31 рейс, в том числе в Москву, Новосибирск, Уфу и Батуми. На прилёт — 60 рейсов из разных городов России и зарубежья. Также отменены три рейса в Москву, Екатеринбург и Санкт-Петербург. В аэропорту Краснодара задерживаются 10 рейсов с ожиданием от 1,5 до 17 часов, в Волгограде — пять рейсов. Аэропорт Геленджика работает штатно.
До этого Росавиация вводила временные ограничения на приём и выпуск самолётов в Сочи и Геленджике для обеспечения безопасности полётов. Последние ограничения в Сочи действовали ночью с 00:17 до 03:22 мск.
Ранее Life.ru рассказывал, что в сентябре 2026 года глава Минтранса Андрей Никитин заявил о значительном сокращении времени действия плана «Ковёр» в аэропортах России. По его словам, это стало результатом более слаженной работы Росавиации, Минобороны и спецслужб, а также увеличения возможностей по противодействию БПЛА в зонах аэропортов .
Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.