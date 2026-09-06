В Индонезии вернут деньги пассажирам отменённых из-за извержения вулкана рейсов

Пассажирам отменённых авиарейсов в Индонезии из-за извержения вулкана Анак-Кракатау полностью вернут стоимость билетов. Об этом заявил глава управления гражданской авиации Министерства транспорта страны Лукман Ф. Лайса, его слова приводит агентство Antara.

По словам чиновника, путешественники не должны нести финансовые потери из-за временного закрытия аэропортов, введённого ради безопасности полётов.

«Что касается отмены рейсов или возврата средств, то это на 100% законно», — сказал он.

Министр транспорта страны призвал авиакомпании заранее уведомлять пассажиров об изменениях в расписании, чтобы людям не приходилось приезжать в аэропорты для уточнения информации. Возврат средств планируется проводить в электронном формате.

Ранее из-за активности вулкана в Индонезии были задержаны и отменены рейсы, а работа нескольких аэропортов временно приостанавливалась. Среди них оказались воздушные гавани в том числе на острове Бали и в столичном регионе.