Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 5 сентября, 11:49

В Индонезии извергается «сын» вулкана, убившего 36 тысяч человек в 1883 году

В Индонезии зафиксировали серию из десяти извержений Анак-Кракатау

Обложка © X / Jhannely González

Обложка © X / Jhannely González

В Индонезии зафиксировали новую серию извержений вулкана Анак-Кракатау в Зондском проливе. С вечера 4 сентября до раннего утра 5 сентября специалисты зарегистрировали около десяти выбросов, сопровождавшихся вулканическими толчками.

В Индонезии зафиксировали серию из десяти извержений Анак-Кракатау. Видео © X / Jhannely González

Последнее из серии извержений произошло около полуночи по местному времени. Часть выбросов визуально наблюдать не удалось из-за погодных условий, однако сейсмические приборы продолжали фиксировать активность. Ранее столб пепла поднимался примерно на 300 метров над вершиной.

Сейчас Анак-Кракатау находится на третьем из четырёх уровней опасности — Siaga. Жителям, туристам и рыбакам запрещено приближаться к вулкану ближе чем на три километра. Власти также предупреждают об угрозе лавы, раскалённых обломков и плотного пеплопада.

При этом индонезийские службы пока не видят признаков угрозы крупного цунами. Национальное агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий призвало жителей побережья Бантена и Лампунга не паниковать и ориентироваться только на официальные предупреждения.

Анак-Кракатау — «Сын Кракатау» — начал формироваться в кальдере, оставшейся после катастрофического извержения 1883 года. Тогда погибли более 36 тысяч человек, главным образом из-за вызванных извержением цунами. Новый вулкан остаётся активным с 1927 года.

В декабре 2018 года частичное обрушение Анак-Кракатау уже вызвало разрушительное цунами в Зондском проливе. По итоговым данным, погибли 437 человек, а число пострадавших достигло примерно 14 тысяч.

Из района вулкана Толбачик на Камчатке эвакуированы все 152 человека
Из района вулкана Толбачик на Камчатке эвакуированы все 152 человека

Ранее Life.ru рассказывал об извержении Анак-Кракатау в 2022 году, когда вулкан выбросил пепел на высоту до трёх километров. Тогда за неделю специалисты зафиксировали 21 извержение, а власти запретили приближаться к вулкану. Анак-Кракатау и сегодня остаётся одним из самых активно наблюдаемых вулканов Индонезии.

Больше новостей о землетрясениях, извержениях и других природных катастрофах — в разделе «Катастрофы» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Индонезия
  • ЧП
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar