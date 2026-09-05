В Индонезии извергается «сын» вулкана, убившего 36 тысяч человек в 1883 году

В Индонезии зафиксировали новую серию извержений вулкана Анак-Кракатау в Зондском проливе. С вечера 4 сентября до раннего утра 5 сентября специалисты зарегистрировали около десяти выбросов, сопровождавшихся вулканическими толчками.

В Индонезии зафиксировали серию из десяти извержений Анак-Кракатау. Видео © X / Jhannely González

Последнее из серии извержений произошло около полуночи по местному времени. Часть выбросов визуально наблюдать не удалось из-за погодных условий, однако сейсмические приборы продолжали фиксировать активность. Ранее столб пепла поднимался примерно на 300 метров над вершиной.

Сейчас Анак-Кракатау находится на третьем из четырёх уровней опасности — Siaga. Жителям, туристам и рыбакам запрещено приближаться к вулкану ближе чем на три километра. Власти также предупреждают об угрозе лавы, раскалённых обломков и плотного пеплопада.

При этом индонезийские службы пока не видят признаков угрозы крупного цунами. Национальное агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий призвало жителей побережья Бантена и Лампунга не паниковать и ориентироваться только на официальные предупреждения.

Анак-Кракатау — «Сын Кракатау» — начал формироваться в кальдере, оставшейся после катастрофического извержения 1883 года. Тогда погибли более 36 тысяч человек, главным образом из-за вызванных извержением цунами. Новый вулкан остаётся активным с 1927 года.

В декабре 2018 года частичное обрушение Анак-Кракатау уже вызвало разрушительное цунами в Зондском проливе. По итоговым данным, погибли 437 человек, а число пострадавших достигло примерно 14 тысяч.

Ранее Life.ru рассказывал об извержении Анак-Кракатау в 2022 году, когда вулкан выбросил пепел на высоту до трёх километров. Тогда за неделю специалисты зафиксировали 21 извержение, а власти запретили приближаться к вулкану. Анак-Кракатау и сегодня остаётся одним из самых активно наблюдаемых вулканов Индонезии.